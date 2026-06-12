「西武−巨人」（１２日、ベルーナドーム）巨人の中堅・キャベッジが八回、左中間フェンス際への打球を落球する失策を犯した。０−２の八回守備。２死走者なしで西川の中堅左への飛球を追い落下点に入ったかに見えたが、フェンスが気になったのかグラブに当てて落とした。その間に西川は二塁に到達した。マウンドの先発・竹丸は続く滝沢に右翼線を破るタイムリー三塁打を浴びて３点目を奪われた。キャベッジは初回１死二