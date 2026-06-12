「さんまのSUPERからくりTV」総合演出などを担当した、TBSグロウディア代表取締役の園田憲氏は訃報を受け、日刊スポーツの取材に「中村玉緒というジャンルが芸能界から亡くなってしまうのは惜しい。大きな喪失感」と追悼した。玉緒さんのバラエティー番組起用は「さんまさんの『玉緒さんおもろいで』の一言」だったという。同番組で96年4月にスタートした人気のコーナー「玉緒が行く」のロケについて「想定を超えたことをしでかし