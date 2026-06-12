2025年9月に記録的な大雨で浸水した、三重県四日市市の地下駐車場。債権の総額が約8億1000万円であることが分かりました。 【写真を見る】274台浸水被害の地下駐車場 債権の総額が8億円超に… 運営会社はことし2月から破産手続き 三重･四日市市との売却交渉は難航 三重県四日市市の「くすの木パーキング」は、2025年9月の記録的な大雨で浸水し、274台が水没しました。運営会社のディア四日市は、復旧費用と約2億5000万円の