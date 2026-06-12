乃木坂46の夏の代名詞「真夏の全国ツアー2026」がいよいよ開幕します。今回のツアーは、6月13日の福井を皮切りに全国8か所を巡る、例年以上の熱量に満ちた大規模な旅になります。42枚目シングルの表題曲「是非に及ばず」で初のセンターを務める一ノ瀬美空（いちのせ みく）が座長、菅原咲月（すがわら さつき）がキャプテンとして迎える初の全ツとなります。遠征するファンにとって、慣れない土地での会場アクセスは旅の成功を左右