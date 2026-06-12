老朽化に直面する名古屋港水族館。しかし、改修計画に待ったが…。一体なぜ？ 【写真を見る】水槽から水が… “老朽化”に直面する名古屋港水族館 改修計画が｢予期せぬ事態に｣ 整備費膨らみ200億円 財源確保のため入館料見直す意見も 名古屋屈指の観光スポット「名古屋港水族館」。昨年度は全国3位となる年間240万人以上が訪れ、イルカが泳ぐ巨大なプールや、ベルーガが優雅に泳ぐ水槽が目玉です。 しかし、い