お笑いタレントの木梨憲武（64）が6月8日、Instagramを更新。7日に開催された安田記念で史上最年長のG1制覇を果たした武豊（51）プライベートショットを投稿し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。 【画像】「一瞬誰かわからんかった」“顔面タトゥー”瓜田純士、まさかのイメチェン写真にファン驚がく「フィギュアスケート滑っていそう」「普通にイケメンなんだよなあ」 「武豊、最年少&最年