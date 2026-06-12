本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比1802円高の6万6020円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、岩井コスモ証券が目標株価を6万3000円→7万6000円に引き上げた東京