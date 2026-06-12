◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日（12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）中日の柳裕也投手が日本ハムとの交流戦に先発。随所でピンチを迎えながらも5回116球、3失点の内容でマウンドを降りました。前回登板の西武戦では、7回5安打無失点の好投をみせた柳投手。この日は初回、先頭の水谷瞬選手に初球からツーベースヒットを放たれ、その後1アウト1、3塁のピンチで4番マルティネス選手のサードゴロの間に1点の先制を許します。2