再春館製薬所の山口茜選手らが、日本で開かれる「アジア競技大会」の日本代表に選出です。4年に1度開かれるアジア地域最大級の国際スポーツ大会「アジア競技大会」が32年ぶりに日本で開催されます。そのバドミントンの日本代表が11日発表され、再春館製薬所の山口茜選手が選ばれました。 山口選手はシングルスと団体で出場予定です。また、再春館製薬所の郡司莉子選手と熊本市出身の田中湧士選手も選ばれています。