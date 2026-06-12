◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）日本陸上競技選手権大会の1日目は12日、女子5000mの決勝が行われ、山本有真選手が初優勝を果たしました。レーススタートから先頭集団につけるも、残り1500ｍでは史上初の5連覇を目指す田中希実選手が一気に集団を突き放します。離されながらも2位につけていた山本選手でしたが、残り100ｍで一気に加速。田中選手をとらえ、このままゴールしました。結果、