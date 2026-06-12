「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝は１５分０秒９３で２位に終わり、史上初の５連覇はならなかった。山本有真が圧巻のラストスパートでゴール直前で逆転。１４分５９秒８９で初優勝を飾った。田中が序盤から終始先頭を走ると、残り１５００メートルから一気にスパート。そのまま逃げ切るかと思われたが、食らいつい