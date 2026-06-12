自民党の松島みどり衆院議員が１２日、今月２日に亡くなったプロボクシング元ＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんとの政界秘話を明かした。松島氏はＸに「ガッツ石松さん（７６）の訃報に接し、哀悼の意を捧げます。元ボクシング世界王者として知られるタレントさんですが、実は、１９９６年１０月の衆議院選挙に共に東京で立候補、落選した、かつての『仲間』なのです」と切り出した。「東京の選挙区はそれまで
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