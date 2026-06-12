日本選手権が開幕今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が12日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで開幕。女子5000メートルで山本有真（積水化学）が14分59秒89の自己ベストで初優勝を飾った。田中希実（豊田自動織機）をゴール直前で大逆転する劇的な展開に、ファンも驚きを隠せなかった。女子中長距離の大エース、田中が残り1500メートル付近で一気にギアチェンジ。そのままリードを広げて逃げ切るかに見え