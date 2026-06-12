マネージャーがX更新バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが12日、Xを更新。コート上とは雰囲気が一変の超レアショットを公開すると、ファンから熱視線が注がれた。12日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、4枚の写真を公開した。宝島社「sweet」の取材での一コマのようで、「初めての女性誌撮影。可愛らしい雰囲気の写真を見て本人は『すご