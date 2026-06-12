▲初回限定盤『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』Mrs. GREEN APPLEが、7月8日(水)に同時リリースする映像作品より初回限定盤『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』と、通常盤『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』のカバーアートを公開した。ライブフィルム『F