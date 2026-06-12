NMB48の田中れいが、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号に登場した。 NMB48・田中れい「BOMB」7月号 NMB48の11期研究生として加入して半年、33rdシングルで早くも初選抜された田中れいが登場。初ソロ水着グラビアを披露している。 NMB48・田中れい「BOMB」7月号 通常版の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈 表紙には、17枚目シングル「Kind of love」を発売、宮崎での『ひなたフェス2026』開催を控えた日