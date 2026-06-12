蒼井翔太が約3年ぶり・4枚目のフルアルバム『LIMITLESS』からリード曲「Facing My Shadow」を配信開始。あわせてミュージックビデオも公開した。ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰り広げられる。歌詞ともリンクした内容だ。こちらの『LIMITLESS』を引っ提げたライブツアー＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞のライブキービジュアルが昨日公開されたばか