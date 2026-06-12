Aぇ！ group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が12日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに、西村拓哉、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督と共に出席。Snow Manの向井康二との共演を振り返った。【写真】Aぇ！ group＆西村拓哉のソロショット全員あり！本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が