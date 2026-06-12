Makiが11月22日(日)に開催される主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞の第一弾ゲストアーティストとして、FOMAREの出演を発表した。本イベントの記念すべき第一弾ゲストとしてMakiが真っ先に名前を挙げたFOMAREは、Makiがバンドを始めてからの大半の時間をともに過ごしてきたと言っても過言ではないほど、非常に長い付き合いを持つ盟友だ。同じ時代を生き、同じ3ピースという形