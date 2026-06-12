中島健人が、新曲「Fiction Love」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は7月3日(金)より全国劇場で公開となる、中島健人の主演映画『ラブ≠コメディ』の主題歌となっている。新曲「Fiction Love」は、もしもドラマの中の俳優たちが役を外れた現実世界でも恋におちたら…？というフィクションストーリーを描いた作品。恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄される“僕”を、どこまでが嘘で、どこからが本当かわからないフィ