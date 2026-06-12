急ぎ足で去って行く人が多い立ち食いそば店で、他の人とは一味違うお客さんを目撃しました。筆者の知人が体験したエピソードをご紹介します。 立ち食いそば屋で働く 私は50代のパートで働く主婦です。パート先は駅の中にある立ち食いそば屋。お客さんは子どもからお年寄りまで、色んな年代の方がいらっしゃいます。 「立ち食いそば屋」という店柄から、店はいつも慌ただしい雰囲気。 電車到着の合間に