タレントの長嶋一茂が１２日放送のテレビ朝日系特番「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜・午後６時５０分）に出演。路線バスの旅で共演のタレントを思いやる一幕があった。この日の番組で、進行役の「サバンナ」高橋茂雄、ゲストのＤＡＩＧＯ、宮川大輔、朝日奈央とともに合計「創業１０００年」を目指し、東京・下町の老舗を巡る「大人の社会科見学」の旅に出た一茂。待ち合わせ場所でゲストの３人に会った途端、「Ｄ