元Janne Da Arcのka-yuが6月20日、ka-yu名義初となる1stフルアルバム『OUTSET』をリリースする。初回限定盤と通常盤の2仕様となる同作品のジャケット画像が公開となった。アルバム『OUTSET』は、2024年1月21日の音楽活動再始動から、約2年半にわたる歩みを凝縮した集大成となるフルアルバムだ。CDに封入されるブックレットは、初回限定盤が16ページ、通常盤が12ページとなっており、それぞれ内容が異なる。さらに、『OUTSET』には