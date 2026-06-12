◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの広池康志郎投手が１２日、ＤｅＮＡ戦に先発し、８回１１３球を投げて、６安打２失点、５奪三振の内容で降板し、今季３勝目はお預けとなった。初回は１死から２番・牧、佐野を連続三振に斬って無失点と上々の立ち上がりを見せた。打線からは２回に山口航輝の先制ソロで援護点をもらったが、３回には２つの死球で２死一、二塁の