現役看護師で、グラビアアイドルの冴島ななが12日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自己免疫疾患の一種である「皮膚動脈炎」であることを公表した。 【写真】今年3月に蕁麻疹を訴えたときの冴島 冴島は「ご報告です」として、「ずっと悩まされてた発疹、『皮膚血管炎』(正しくは皮膚動脈炎)と診断されました」と公表した。皮膚動脈炎とは皮膚の血管に炎症が起こり、潰瘍やしこりが生じる疾患のこと。「グラビア活動を