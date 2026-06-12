タレントで実業家の杉原杏璃が12日、自身のインスタグラムを更新。44歳誕生日を記念した水着姿を公開した。 【写真】抜群のスタイル！オリジナルアイテムのモデルを自ら務める 「皆さんありがとうございます今年も1年、おもいきり楽しみます」とつづり、逆光で水面に立つ印象的なカットを投稿。淡いブルーのビキニを着た抜群のスタイルを披露している。 これまでもクリスマスや元日など節目の日に“お宝ショット