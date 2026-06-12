「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げ決勝が行われたが、連覇を狙った上田百寧（２６）＝ゼンリン＝をアクシデントが襲った。３位からの逆転を狙った最終６投目で助走の際に左足を負傷。足を引きずりながら、再び助走に入ったが、やりは力なく５０メートル手前に落下した。その後、トラックに倒れこんだまま立ち上がることができず。苦悶（くもん）の表情を浮かべていた。この日は１投目で６