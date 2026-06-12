スーパーでも買える食材で最高の味を引き出す。日本一のハンバーガーを決める大会が、きょうから始まりました。横浜赤レンガ倉庫で、きょうから始まったのは世界最大級のハンバーガーのイベントです。つなぎなし、国産牛100%のパティが売りの神戸の名店など日本全国、さらに海外からも27店舗が集結！食べ比べしやすいよう、ハーフサイズも販売されています。ひと際長い列ができていたのは…目にも鮮やかなこちらは、ドバイ発！世界