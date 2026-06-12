「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げ決勝が行われ、パリ五輪女王の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝が６２メートル８６をマークし、２年ぶり５度目の優勝を飾った。９月名古屋アジア大会代表にも内定した。男子の世界記録保持者ヤン・ゼレズニー氏に師事した今季は、まだ試行錯誤が続く状況。１投目は５７メートル４９と伸び悩むと、２投目以降も６０メートルを超えられず、３位で上位６人による後