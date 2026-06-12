13日から、天皇皇后両陛下がオランダとベルギーを公式訪問されます。この訪問、何がポイントになるんでしょうか。【写真を見る】20年前、雅子さまに手を差し伸べたのは…日本とオランダ・ベルギーの絆なぜ今?両陛下がオランダ・ベルギーを“国賓”訪問高柳光希キャスター:6月13日から、両陛下がオランダとベルギーを公式訪問します。【両陛下の国賓訪問】13日〜20日:オランダ20日〜26日:ベルギー会見（11日）で天皇陛下は「我が