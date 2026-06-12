俳優の柄本明（77）が12日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』初日舞台あいさつに登壇。主演の内藤剛志（71）から過去に聞いていたという“血尿エピソード”を突然振られ、会場をざわつかせた。【集合ショット】内藤剛志＆羽田美智子らが大御所が集結本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。亡き妻が遺した雑記