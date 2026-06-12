◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子5000メートルが行われ、山本有真（積水化学）が14分59秒89で初優勝した。ここまで4連覇していた田中希実（豊田自動織機）は15分0秒93だった。田中はラスト400メートルまで独走状態だったが、終盤に大逆転を許した。