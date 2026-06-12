■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の女子やり投・決勝が12日、行われ北口榛花（28）が今季自己最高記録となる62m86をマークし、2年ぶり5度目の優勝を果たした。32年ぶりに日本で開催されるアジア大会代表に内定した。昨年の