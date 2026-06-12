◇陸上日本選手権第1日（2026年6月12日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子100メートル障害準決勝では、1組目に日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が12秒72の大会新記録を出し、全体トップで13日の決勝に進んだ。「12秒6台を狙っていた。もう1回決勝でも狙えば順位はついてくる」と冷静に振り返り「決勝でもう1ランク上の動きができれば」と意気込んだ。1組2位は青木益未（七十七銀行）で12秒79、3位は田中佑美（富士