ニデックのロゴモーター大手ニデック（東証プライム上場）の不正会計問題で、証券取引等監視委員会が同社に対し、金融商品取引法に基づき、資料の提出を命じたことが12日、関係者への取材で分かった。金融庁への課徴金納付命令勧告を視野に調査を進める。ニデックはグループ内で不適切な会計処理の疑いが複数見つかり、2025年9月に第三者委員会を設置。第三者委は今年3月に調査報告書を公表し、「多数の会計不正が発見された」