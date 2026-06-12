陸上の日本選手権第1日は12日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで行われ、女子やり投げでパリ五輪女王の北口榛花（JAL）が62メートル86で制し、日本陸連が定める選考基準を満たして今秋の愛知・名古屋アジア大会代表に決まった。