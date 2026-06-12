6月9日、女優の中村玉緒さんが亡くなった。生前に中村さんは、月刊誌『文藝春秋』のインタビューで、“最愛の男”勝新太郎の思い出を振り返っていた（文藝春秋2022年1月号）。【画像】若かりし日の中村玉緒さん（1961年撮影）◆◆◆「これはおもろいやないか」亡くなってもうすぐ25年になるんです。夫のことでは、忘れられないことは多すぎます。何からお話ししてええのか迷いましたけど、私と彼の最初で最後の共演になった