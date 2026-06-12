■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）陸上日本選手権の女子100mハードル準決勝が12日に行われ、日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）は12秒72（‐0.2）の大会新記録をマークし、組1着で決勝進出を決めた。同組で走った田中佑美（27、富士通）は12秒88の3着で決勝進出。予選トップの中島ひとみ（30、長谷川体育施設）も12秒77（