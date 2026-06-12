Ｗ杯初戦が迫る中、日本代表に衝撃が走った。別メニュー調整が続いていた遠藤が、チームを離れた。Ｗ杯を戦う２６人を選ぶ際、懸案となっていたのが遠藤の状態だった。２月に手術した左足の回復具合に加え、負傷前もクラブでの出場時間が限られており、復帰できたとしてもどれくらいプレーできるかわからなかったからだ。森保監督は５月３１日のアイスランド戦でプレーが低調だった場合、入れ替えることも考えていた。約３か