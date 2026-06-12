犬の「リード」正しい使い方5選 1.正しい持ち方で握る リードの端にある輪っかに手首を通し、そのまま紐を手のひらで包み込むようにしっかりと握るのが基本の持ち方です。こうすることで、犬が急に走り出したり、強い力で引っ張ったりしたときでも、リードが手からすり抜けてしまう事故を防ぐことができます。 親指と人差し指の間で紐をしっかり挟み、他の指で握り込むように意識しましょう。ただ手