犬のベッドはなぜ洗濯が必要なの？ 犬のベッドは、愛犬がしっかり睡眠をとるために重要な場所です。長時間使うこともあるため、犬用ベッドには抜け毛や汗、皮脂、よだれ、足裏についた汚れなどが毎日蓄積されています。 また、夏場は湿度が高いため、雑菌が繁殖しやすい点も忘れてはいけません。このような理由から、愛犬の使うベッドも定期的に洗濯が必要です。 洗濯頻度の目安は？ では、犬のベッドはどのくらい