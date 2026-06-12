想定外な猛犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿には「笑いましたｗ」「かわいすぎる猛犬(笑)」「ほんと癒やしだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『猛犬注意の看板』があったので、覗いた結果→下の方を見ると…思っていたのと違う光景】 猛犬注意の看板にドキドキ TikTokアカウント「エイジ」の投稿主さんの家には、『猛犬注意の看板』があるそうです。その文字を見れば、誰も