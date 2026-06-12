松屋フーズが運営するとんかつ専門店『松のや』からパンチの効いたがっつり定食が登場する。2026年6月12日から売り出されるのは、「にんにく醤油の揚げる厚切り豚テキ定食」と「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」。ご飯がどんどん進むというが、いったいどんな味わいなのか。豚・鶏の2種が登場ニンニクのパンチがすごい！2026年6月12日から発売の「にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食」「にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ