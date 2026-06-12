能登を訪れる団体旅行を対象に、1日あたり4000円の買い物クーポンを付与する、石川県独自の支援策について、開始から5月末までの3か月間に、およそ2万9000人が利用したことが分かりました。2026年3月から始まった、石川県独自の旅行需要喚起策「今行ける能登応援キャンペーン」では、能登地域の12の市と町の宿泊施設や観光施設を訪れる8人以上の団体旅行を対象に、ツアーにかかる費用の一部を助成しています。条件を満たした場合、