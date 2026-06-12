育児インフルエンサーの木下ゆーきさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。謝罪動画を公開しました。【投稿】木下ゆーきが謝罪「心よりお詫び申し上げます」木下さんは9日、「【子育てモノマネ】小っちゃなキズを見せられた親」というテーマの動画を投稿。普段掛けている眼鏡を外した姿で登場しました。するとファンから「え？メガネなし、前髪ありパーマスタイルの木下ゆーきさんイケ、、、ﾒ、、、」「あれ、ビジュ爆発して