お笑いタレント・千原ジュニア（52）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、後輩芸人のエピソードに拍手する場面があった。歌舞伎町にある大久保公園の話題になると、ジュニアは「あのラーメンフェスの話してや」と「や団」中嶋享に大好きなエピソードを振る。大のラーメン好きとして知られる中嶋だが「大久保公園のラーメンフェスの主催の人と仲が良くて。話をしてたら、急に女王様の格好をした人が首輪を付けたおじさ