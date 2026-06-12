大きな体を揺らしながら向かってくるクマ。目の前まで来たかと思うと、撮影者の前を横切り、茂みへと姿を消しました。クマは10日午後6時ごろ、青森・十和田市で、撮影者が自身の田んぼを確認していた最中に突然現れたといいます。クマと遭遇した小笠原洋平さん：目の前に来ただけでも大きく感じる。貫禄があった。車に乗っていなかったら恐怖を感じる。冷静にできたのかな。一方、岐阜・揖斐川町でカメラが捉えたのは、クマがブロ