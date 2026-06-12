この記事の画像を見る『高校デビュー』などで知られる人気漫画家・河原和音さんが絵を、「くまのがっこう」シリーズなどを手掛けたあいはらひろゆきさんがおはなしを担当した、絵本『おにぎりを おかあさんに』（KADOKAWA）が6月10日に発売された。本書は母ひとり子ひとりで暮らすそうたくんが、忙しく働くお母さんのためにおにぎりを作って届けようとするストーリー。お母さんを思うそうたくんの気持ちに心が温まる物語だ。河原さ