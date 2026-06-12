【漫画】本編を読むペットを飼うのには、命を守る責任がいる。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太／KADOKAWA）は、魔獣や魔人だけが住む世界に現れた「ニンゲン」と、それを飼うことにした異形の飼い主との関係を描く異色のコミック。安易な気持ちだけでは生き物を飼うことはできないことを、失敗を通して突きつけてくる作品でもある。飼い主の不注意によって、野生の魔獣に襲われて怪我を負ってしまったニンゲン。病院の先生によれ