【漫画】本編を読む『何度でも言うね、大好きだよ 愛犬グミと銀次郎と過ごした日々』（真希ナルセ/KADOKAWA）は、ダックスフンドのグミと柴犬の銀次郎、2匹の愛犬とともに過ごしたかけがえのない時間を綴ったコミックエッセイ。SNSで大きな共感を呼び書籍化された本作は、その暮らしの楽しさだけでなく、年を重ねた愛犬と向き合う日々の尊さを描いている。散歩、食事、何気ないしぐさ、寄り添って眠る夜。いつも一緒の生活には、